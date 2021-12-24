Пожар на базе отдыха под Винницей: умер еще один пострадавший

Чтобы не сгореть заживо, трое работников комплекса с 6-го этажа выпрыгнули из окон

Пострадавший на пожаре под Винницей умер в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня

43-летний мужчина, который выпрыгнул в окно из горящей базы отдыха под Винницей – умер в больнице. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.

Как сообщали ранее, у пострадавшего были ожоги и переломы. В очень тяжелом состоянии он находился в реанимации после ЧП.

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По словам медицинского директора винницкой больницы скорой помощи, мужчину прооперировали. У него также была сложная политравма с повреждением костного мозга, черепно-мозговая травма и травма грудной клетки.

Отметим, что 19-летняя девушка до сих пор в тяжелом состоянии.

Что известно о пожаре?

Крыша элитной базы отдыха вспыхнула ночью . Пламя было такой силы, что его видели за несколько километров. Чтобы не сгореть заживо, трое работников комплекса с 6-го этажа выпрыгнули из окон.

. Пламя было такой силы, что его видели за несколько километров. Чтобы не сгореть заживо, трое работников комплекса с 6-го этажа выпрыгнули из окон. 21-летняя девушка-крымчанка разбилась насмерть .

. Двое — мужчина и женщина — выжили , но у них ожоги, сломанные ноги, плечи и разорваны внутренние органы. Они в крайне тяжелом состоянии находились в реанимации.

, но у них ожоги, сломанные ноги, плечи и разорваны внутренние органы. Они в крайне тяжелом состоянии находились в реанимации. У женщины меньше травматических повреждений, однако она имеет 40% ожогов тела первой-второй степеней.

Спасатели эвакуировали из горящего отеля около полусотни человек. Пламя тушили не менее 3 часов. Крыша выгорела полностью. 6-этажное здание в трещинах.

В этом комплексе ночевали дети, приехавшие на сборы по тхэквондо. Возраст разный: от 5 до 15 лет. Их эвакуировали. Рассказывать детали тренер не хочет. С детьми все хорошо. Они же когда узнали, то испугались не на шутку.

Администратор базы отдыха Жанна убеждает: детей во вспыхнувшем помещении не было. Будто комплекс не был жилым и в нем никто не проживал. Однако у полиции совсем другая версия. Отмечают, что дети на момент пожара были в здании.

Было ли оно введено в эксплуатацию и была ли в нем пожарная сигнализация — выясняет следствие. Также эксперты должны назвать причину возгорания .

. Пока предполагают, что произошло короткое замыкание. В полиции уже начали уголовное производство. За нарушение требований пожарной безопасности виновному грозит до 8 лет тюрьмы.

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