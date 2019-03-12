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Пожар в многоэтажке Чернигова: спасатели назвали причину

Сегодня, 17:47

Огонь вспыхнул в подвале и вскоре дым заполнил все девять этажей жилого дома

Фото: Flickr
Пожар в многоэтажке Чернигова: спасатели назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67c/ba1/5c767cba1f8b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67c/ba1/5c767cba1f8b8.jpg Другие регионы Огонь вспыхнул в подвале и вскоре дым заполнил все девять этажей жилого дома

Вероятной причиной масштабного пожара в черниговской девятиэтажке спасатели называют короткое замыкание. Отметим, что бойцы ГСЧС после возгорания в подвале эвакуировали из горящего дома десятки людей, в то время как дым быстро распространился по всем этажам.

Пожарным пришлось применить специальное устройство, поглощавшее дым, и только потом они смогли добраться до места возникновения пожара. К тому моменту огонь успел повредить пластиковые трубы коммуникаций. Сумму убытков еще подсчитывают, однако уже известно, что люди не пострадали.

Ранее в Чернигове вспыхнул пожар в одной из квартир девятиэтажного дома. Во время тушения огня было обнаружено тело мужчины. О возгорании спасателям стало известно 5 марта, в 01:12. Пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В 1:28 они локализовали пожар, а в 01:42 его окончательно ликвидировали.

Также мы писали о том, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, Чернигов, короткое замыкание, пожарные, ГСЧС

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