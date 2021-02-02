Пожар в ТЦ в Николаевской области: появилось видео с дрона

Над зданием много черного дыма

В Сети появилось видео с дрона масштабного пожара, произошедшего сегодня, 2 февраля, в ТЦ "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области.

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Соответствующее видео опубликовали на канале People's Review в YouTube.

Там с с высоты птичьего полета видно, как над зданием ТЦ стоят клубы черного дыма.

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Напомним, 2 февраля в 12:58 в одноэтажном здании крупного торгового центра возник пожар на площади около 800 "квадратов". К тушению привлечены 73 чел. и 19 ед. техники, из них от ГСЧС 65 чел. и 15 ед. техники.

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Также известно, что на момент приезда пожарных бригад в торговом центре уже не было людей. Вскоре копы задержали поджигателя торгового центра. Мужчина ранил топором одного охранника. Теперь пострадавший в больнице, а нарушитель доставлен в Первомайское управление полиции

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