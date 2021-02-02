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Пожар в торговом центре в Николаевской области: появились подробности

2 февраля, 14:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Причина пожара пока неизвестна

В Первомайске Николаевской области спасатели борются с огнем в торговом центре.

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Как сообщили "Сегодня" в пресс-службе Николаевского облуправления ГСЧС, на момент приезда пожарных бригад в торговом центре уже не было людей.

"Пожар по состоянию на сейчас еще тушат, по состоянию на 14:00 торговый центр еще горит", – сообщила нам пресс-секретарь Ольга Перижок.

По ее словам, спасатели пока не владеют информацией, был ли совершен поджог.

Напомним, 2 февраля в 12:58 в одноэтажном здании крупного торгового центра возник пожар на площади около 800 "квадратов". По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Причина пожара пока неизвестна. Но, как сообщают в соцсетях, есть версия, что на товары в магазине бросили пару "Коктейлей Молотова".

Видео: Соцсети
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Ранее мы сообщали, что в Николаевской области произошел крупный пожар в заповеднике. Из-за ветра огонь быстро распространялся по сухой траве, кустарникам и лиственному настилу.

Также напомним, на нефтебазе в Николаевской области вспыхнул масштабный пожар. На месте работали 50 пожарных и 10 единиц техники ГСЧС.

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спасатели Николаев торговый центр пожар ГСЧС
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