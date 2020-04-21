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Пожары в Житомирской области нанесли ущерб в десятки миллионов гривен

21 апреля, 08:32

Тина Наринецкая

Из-за пожаров в регионе пришлось отселить полсотни людей

В Житомирской области масштабные пожары, которые уже охватили более 4300 гектаров леса, нанесли убытки государству. Сумма ущерба сейчас оценивается в 25 миллионов гривен, сообщил глава местной ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"О последствиях массовых очагов, охвативших более 4300 гектаров, доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По предварительной оценке, общая площадь ущерба составляет около 2000 га. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен", – рассказал чиновник.

Также немало беды пожары в Овручском районе принесли местному населению – из-за них в регионе отселили 50 человек. Большинство из них разместили в Гладковецком доме культуры. Государство, по словам чиновника, поможет пострадавшим гражданам в покрытии убытков.

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"Наибольшее количество пострадавших домов насчитывается в с. Личманы, с. Магдин, с. Остров, с. Средняя и с. Нижняя Рудня", – отметил Бунечко.

Кроме того, главному управлению Национальной полиции в Житомирской области уже поручили начать расследование причин пожара.

Ранее мы сообщали, что на этой неделе Кабинет министров планирует обсудить компенсацию убытков, которые были причинены лесными пожарами жителям Житомирской области.

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