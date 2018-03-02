Правоохранители на воровской вечеринке встретили очередного "вора в законе"

Сегодня, 00:23

"Полик" задержан в Житомирской области

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Полик". Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного "вора в законе" по прозвищу "Полик", – написал он.

Аброськин сообщил, что "вор в законе" находился на территории Украины нелегально.

"По итогу встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины. Кстати, этот "Полик" практически и фактически является нелегалом", - подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее сообщалось, что по данным Национальной полиции, в Украине сейчас около 15 "воров в законе", семеро из них – украинцы.

Напомним, многие так называемые воры в законе в Украине работают на ФСБ РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В ноябре в полиции сообщили, что в Киеве задержали более полусотни криминальных авторитетов. Полицейские Киева наведались на "встречу" "генералов криминального мира" в Пуще-Водице, которых задержали для тщательной проверки.
вор в законе, нелегально, задержали, полицейские, Аброськин, выдворили
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Хмельницкой области задержали известного вора в законе, который ехал вершить "праведный суд"

26 Февраля, 23:59

Лера Сумской был "коронован" в 1993 году в Сумах

Украина

Фото: zn.ua

Полиция начинает охоту на иностранных "воров в законе"

10 Февраля, 20:47

Целью общегосударственных профилактических мероприятий является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране
Загрузка...

Украина

Фото: zn.ua

Взвешенны, хладнокровны и умны: в Нацполиции рассказали об украинских ворах в законе

7 Февраля, 20:50

Аброськин заверил, что в этом году некоторые из них сядут в тюрьму

Происшествия

Мужчину задержали на проспекте Глушкова

В Киеве задержан вор в законе по кличке "Гега Озургетский"

6 Февраля, 14:53

Уроженца Грузии выдворили из Украины на три года  

Украина

"Воры в законе" помогают России против Украины. Фото: zn.ua

Россия направляет в Украину "воров в законе": Князев объяснил, для каких целей

29 Декабря 2017, 12:08

Засилье "коронованных" криминальных авторитетов в Украине началось со второй половины 2016 года, отметил глава Нацполиции

Одесса

Фото: Baltnews

В Одессе задержали кавказского "вора в законе"

16 Декабря 2017, 15:43

Криминальные "авторитеты" рвутся в Одесскую область, заявили в Нацполиции
Загрузка...