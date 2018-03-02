Правоохранители на воровской вечеринке встретили очередного "вора в законе"

Из Украины выдворили "вора в законе" по прозвищу "Полик". Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного "вора в законе" по прозвищу "Полик", – написал он.

Аброськин сообщил, что "вор в законе" находился на территории Украины нелегально.

"По итогу встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины. Кстати, этот "Полик" практически и фактически является нелегалом", - подчеркнул первый заместитель главы Нацполиции.

Ранее сообщалось, что по данным Национальной полиции, в Украине сейчас около 15 "воров в законе", семеро из них – украинцы.

Напомним, многие так называемые воры в законе в Украине работают на ФСБ РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В ноябре в полиции сообщили, что в Киеве задержали более полусотни криминальных авторитетов. Полицейские Киева наведались на "встречу" "генералов криминального мира" в Пуще-Водице, которых задержали для тщательной проверки.