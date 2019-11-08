Правоохранители проводят дополнительные экспертизы в деле загадочной смерти девятиклассника в Прилуках

Родные Дениса Чаленко не верят в версию о случайной гибели

Правоохранители проведут повторные экспертизы в связи с гибелью в Прилуках Черниговской области девятиклассника Дениса Чаленко.

В частности, участок железнодорожного пути, на котором нашли тело подростка, осмотрят с помощью квадракоптера. Кроме того, еще раз опросят всех, кто общался с погибшим мальчиком.

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Правоохранители из Главного следственного управления Украины сегодня весь день провели в Прилуках.

В частности, выехали на место, где неделю назад нашли тело юноши. Тогда местные полицейские предположили – Денис попал под поезд. В частности, изучались действия машиниста.

Однако, родственники и близкие парня возмутились и заявили: в версию несчастного случая не верят. Родные подростка настаивают: Дениса убили, и подложили на рельсы тело. Отец сделал собственные экспертизы, которые, по его словам, доказывают то, что смерть была не случайной. Сейчас следователи проводят три дополнительные экспертизы.

"Судебно-медицинская, в частности, это уже в Киеве, повторная, она сейчас идет. Судебно-цитологическая, мы сделали, вы знаете, что есть версия, что был конфликт, его избили, сделали срезы ногтей – есть ли какие-то остатки, возможно, после такой схватки. И судебно-иммунологическая, также для установки и причин, и срока смерти. В том числе предоставим оценку действиям коллег, которые вели это уголовное производство", – заявил заместитель главы Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Добавим, что после загадочной гибели подростка в Прилукахтело погибшего Дениса Чаленко было отправлено в Киев на дополнительную экспертизу.

Исследование тела проходило в киевском морге после того, как к делу привлекли Главное управление полиции Киева.

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