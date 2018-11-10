Правоохранители задержали на взятке работника прокуратуры Житомирской области

Сегодня, 18:05

Генпрокурор обнародовал количество задержанных за два года коррупционеров, работавших в МВД, СБУ, ГФС

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали на взятке работника прокуратуры Житомирской области, сообщил глава Генеральной прокурора Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

"Задержали на взяточничестве очередного предателя в прокуратуре Житомирской области. И это – не просто еще одно успешное дело Генинспекции ГПУ", – написал Луценко.

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Он также отметил, что за два года существования Генинспекции ГПУ по заявлениям граждан вместе с коллегами из СБУ и департамента внутренней безопасности МВД задержали на коррупции 538 сотрудников МВД, 156 ГФС, 26 прокуроров, девять из СБУ.

Как сообщалось, в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке в размере 25 тысяч гривен секретаря призывной комиссии одного из районных военных комиссариатов области. 

А во Львовской области за коррупцию отдали под су заместителя мера.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Государственная служба финансового мониторинга только за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией
Луценко, взятка, коррупция
Источник:

"Сегодня"

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