"Представители банка" работали из СИЗО: раскрыта новая преступная схема

В Сумской области полиция разоблачила преступную группу мошенников, которые обманывали граждан, сидя в СИЗО. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

"Злоумышленники, представляясь работниками банков, звонили гражданам и сообщали, что с их карточек пытались незаконно снять средства. Чтобы в дальнейшем обезопасить себя от мошенников и установить дополнительные меры безопасности, пострадавшим предлагалось позвонить будто в службу безопасности финучреждения или юридический отдел. Во время общения с псевдоработниками граждане предоставляли свои персональные данные, номер карты и ее пинкод или сразу вводили на клавиатуре телефона данные карточки. После проведения необходимых операций номера телефонов граждан сразу блокировались. Для получения денег мошенники использовали банковские карточки лиц, находящихся в СИЗО", – рассказала пресс-служба.

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Правоохранители установили организатора и участников сделок. Главарь группы контролировал всю деятельность и распределял деньги, часть из которых передавал в т.н. "криминальный фонд"

Копы установили их причастность к более 20 случаев обмана. Фигурантам удалось завладеть более 300 000 гривен.

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Правоохранители провели обыски в камерах злоумышленников и по месту жительства других участников преступной схемы. У них изъяли мобильные телефоны, сим-карты, "черновые" записи и банковские карты.

Сейчас организатору и еще четырем участникам сообщено о подозрении.

Напомним, ранее мы писали о новой схеме мошенников. Злоумышленники приходят к пенсионерам, притворяются соцработниками и обещают оформить "тринадцатую пенсию", которой в Украине никогда не существовало.

Кроме того, "Сегодня" выяснили, почему украинцы попадаются на уловки, хотя прекрасно знают об опасности передачи данных, а также о том, почему телефонные мошенники в Украине процветают.

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