При ограблении в Черкасской области убита семья предпринимателей
Пострадавшие скончались в больнице
Вчера вечером в Звенигородке Черкасской области было совершено двойное убийство.
Как сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, после 21.00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 г.р., а также 90-летняя мать потерпевшей. Преступник, угрожая оружием требовал деньги, но хозяева оказали сопротивление. Грабитель ранил пострадавших, однако хозяин дома все же смог набрать номер дочери и передать телефон жене, которая сообщила, что на них совершено нападение.
Уже в больнице пострадавшие умерли.
Пенсионеры на местном рынке держали два магазина.
Дом, где произошло преступление.
Как сообщалось, под Одессой грабитель застрелил пенсионерку и ее внука.
Также в Запорожьеизбили и ограбили бывшего руководителя антикоррупционной комиссии.
Ранее мы сообщали о том, чтов Харькове злоумышленник напал на сотрудницу ломбарда, отобрав 30 тысяч гривен.
В Киеве на столичной Борщаговкенеизвестные ограбили квартиру, унеся, кроме ценных вещей, даже собаку.
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