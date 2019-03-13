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При ограблении в Черкасской области убита семья предпринимателей

Сегодня, 09:16

Пострадавшие скончались в больнице

При ограблении в Черкасской области убита семья предпринимателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e06/6eb/5c3e066eb719c.jpg Другие регионы Пострадавшие скончались в больнице

Вчера вечером в Звенигородке Черкасской области было совершено двойное убийство.

Как сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, после 21.00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 г.р., а также 90-летняя мать потерпевшей. Преступник, угрожая оружием требовал деньги, но хозяева оказали сопротивление. Грабитель ранил пострадавших, однако хозяин дома все же смог набрать номер дочери и передать телефон жене, которая сообщила, что на них совершено нападение.

Уже в больнице пострадавшие умерли.

Пенсионеры на местном рынке держали два магазина.

Дом, где произошло преступление.

Как сообщалось, под Одессой грабитель застрелил пенсионерку и ее внука.

Также в Запорожьеизбили и ограбили бывшего руководителя антикоррупционной комиссии.

Ранее мы сообщали о том, чтов Харькове злоумышленник напал на сотрудницу ломбарда, отобрав 30 тысяч гривен.

В Киеве на столичной Борщаговкенеизвестные ограбили квартиру, унеся, кроме ценных вещей, даже собаку.

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Тег убийство, предприниматели, Черкасская область

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