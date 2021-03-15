Українська
$ 27,73
33,08
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Причастен к изнасилованию мальчика в этом же селе: что говорят о вероятном убийце Маши Борисовой

15 марта, 16:52

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Местные жители готовы в будущем штурмовать суд, чтобы самим наказать мужчину

В Херсонской области подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой ранее был причастен к изнасилованию мальчика в этом же селе.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал волонтер Назар Приходько, получающий информацию от своих источников.

По его словам, задержанный 62-летний Николай был судим в 2005 году. Эту информацию подтвердили и в МВД.

Приходько отметил, что у подозреваемого есть два совершеннолетних сына, которые в свое время жили в этом селе, ходили в местную школу. Также известно, что у задержанного была и жена, но она ушла от него.

"О нем говорят, что несколько лет тому назад он приехал из России, в селе постоянно провоцировал конфликты, напивался, дрался, зарабатывал на жизнь случайными заработками", – говорит Приходько.

Волонтер добавил, что многие жители села планируют приезжать на суд, когда начнется процесс над задержанным.

"Поступила информация, что рассмотрение дела могут перенести в другое место, чтобы избежать массовых беспорядков", – сказал он.

Реклама

Эту же информацию нам рассказали и в самом селе.

"Очень многие возмущены настолько, что действительно готовы штурмовать суд ради того, чтобы устроить самосуд над этим зверем", – рассказала "Сегодня" жительница села Наталья.

Напомним, мужчине уже сообщили о подозрении в изнасиловании девочки. Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство подозреваемый изнасиловал Херсонская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство девочки в Херсонской области: все подробности трагедии (фото и видео)
Убийство девочки в Херсонской области: все подробности трагедии (фото и видео)Другие регионы
Душили и могли изнасиловать: подробности гибели девочки в Херсонской области (видео)
Душили и могли изнасиловать: подробности гибели девочки в Херсонской области (видео)Украина
На глазах у матери: под Черниговом мужчина ворвался в квартиру и зарезал молодого парня
На глазах у матери: под Черниговом мужчина ворвался в квартиру и зарезал молодого парняДругие регионы
Гибель девочки в Херсонской области: в селе рассказали о возможных убийцах
Гибель девочки в Херсонской области: в селе рассказали о возможных убийцахДругие регионы
Белый гроб, море цветов и игрушки: на Херсонщине похоронили убитую семилетнюю Машу
Белый гроб, море цветов и игрушки: на Херсонщине похоронили убитую семилетнюю МашуДругие регионы
Кто убил 7-летнюю Машу Борисову? В полиции рассказали о подозреваемых
Кто убил 7-летнюю Машу Борисову? В полиции рассказали о подозреваемыхДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять