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Приходите, когда кто-то умрет: в Полтавской области нет мест для COVID-пациентов

16 апреля, 19:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Полтаве практически все больницы заняты пациентами с ковидом – больных не принимают даже с высокой температурой

В больницах Полтавской области практически закончились места для пациентов с коронавирусом. Самых тяжелых госпитализируют только когда место освобождается. То есть, когда человека выписывают или он умирает.

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Об этом сообщает "Обозреватель".

Местная жительница Валентина Иванченко рассказала, как медики "скорой" целый час искали учреждение, чтобы госпитализировать ее мать. При этом женщине повезло, что свободную койку вообще нашли. Во многих больницах пациенты уже лежат в коридорах.

"Медики не справляются, выяснить у врачей, что с родственником, невозможно. Они заняты, валятся с ног. Один молодой врач сказал мне, что уже две ночи не спал", – сказала она.

Еще одна полтавчанка Татьяна рассказала, что ее родственника привезли в больницу с температурой под 40, но в госпитализации отказали. Сказали приехать только когда сатурация будет ниже 80% или когда он не сможет ходить.

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Так, в Полтавской городской больнице №3 к обеду 16 апреля больных с ковидом уже не принимали. С утра места еще были, а теперь все заполнено.

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"Ну, если кто-то умрет, то койка освободится. Обращайтесь в "скорую", там они в режиме онлайн смотрят, где есть места с кислородной точкой, туда и везут", – сказали в приемном покое.

Подобная ситуация в больнице №5. Там сказали, что все решает начмед. Если в больнице есть места, больного примут. Если нет, нужно обращаться в "скорую" и уже они будут искать место человеку.

Напомним, в Полтавской области заведующего COVID-реанимации застали пьяным на смене.

Также мы писали, как в Днепре испытали новую методику лечения COVID-19 и спасли супругов.

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больницы Полтава пациенты Полтавская область коронавирус
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