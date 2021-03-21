Принесла пенсию и получила топором по голове: под Ровно жестоко расправились с почтальоном

В Ровенской области 17-летний юноша зарубил топором почтальона – многодетную мать, которая принесла пенсию его бабушке. Следователи уже задержали подозреваемого.

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Что побудило подростка так поступить – в сюжете журналиста новостей "Сегодня" Владимира Миколайчука.

Родные покойного почтальона Светланы вне себя от горя. Подросток убил многодетную мать, когда разносила пенсию селянам.

"Он ее караулил. Он знал, что носит его бабушки пенсию. И где-то ее поджидал", – рассказывает сестра убитой Ольга Лукащук.

Без матери остались шестеро детей. Самой младшей дочери – 11 лет. Лицо почтальона убийца настолько изуродовал, что хоронить ее будут в закрытом гробу.

"Какие дети у нас растут. Сколько у него злости, чтобы столько ударов нанести – нет живого лица. Снесено все, про голову молчу. Моя родная, хорошая..." – плачет сестра убитой.

Семью убийцы Светлана хорошо знала. В день трагедии несла бабушке выплаты на внука.

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Когда почтальон принесла деньги старушке, во дворе ее уже ждал внук пенсионерки – он несколько раз топором ударил Светлану.

Причем пока Александр прятал велосипед и топор, которым разбил ей голову, Светлана была еще жива.

"Спрятал орудие под кровать, отобрал сумку в пострадавщей и на своем велосипеде сбежал", – рассказала пресс-секретарь управления Нацполиции в Ровенской области Мария Юстицкая.

Окровавленную женщину увидела младшая сестра убийцы. Сообщила родителям, те вызвали скорую – Светлана умерла по пути в больницу. Юношу поймали на соседней улице – при себе имел 18 000 гривен, которые отобрал у жертвы.

На вопрос, зачем ему были деньги и что планировал на них купить, подросток ответил, что хотел "телефон,

планшет – всего по чуть-чуть".

Юноша состоит на учете у психиатра. Уже судимый за кражи, был на испытательном сроке. Соседи говорят, постоянно обворовывал дома на улице, где живет.

"Он больной ребенок. Бабушка выглядела, мама второй раз замуж вышла. Неадекватный. Один дом обворовал, второй – имеет условное, крадет с самого детства", – рассказывает одна из соседок.

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Что касается матери парня и ее сожителя, то они отказались разговаривать с журналистом и даже обругали его – соседи сразу предупреждали, что они конфлитные.

Задержанного ждет психическая экспертиза. По ее результами суд примет наказание – принудительное лечение или заключение.

В "Укрпочте", где работала погибшая, в ответе на официальный запрос новостей "Сегодня" ответили, что потрясены гибелью коллеги и поддержат ее семью.

Напомним, в Мариуполе 37-летний мужчина убил топором 57-летнего домовладельца, у которого арендовал жилье.

Мы также писали, что в Одессе возле одной из школ в мешке обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

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