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Приревновал жену: в Херсонской области произошло двойное убиство

9 июня, 17:31

Подозреваемый признался полицейским в содеянном

Фото: Pixabay

В Херсонской области произошло двойное убийство, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Так, в в дежурную часть Каланчацкого отделения полиции позвонила жительница районного центра и рассказала, что ее бывший муж застрелил 42-летнего гражданина и 45-летнюю женщину. Полицейские нашли подозреваемого по месту жительства, он был пьян и сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках.

В ходе допроса выяснилось, что вечером мужчина пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый пошел домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После этого позвонил сыну и рассказал о случившемся.

"Как сообщил руководитель следствия районного отделения полиции Антон Кучеренко, ружье, зарегистрированное в установленном порядке, изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении ведомства.

Открытое уголовное производство по п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас пенсионер находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно в Киеве разгорелся скандал вокруг жестокого преступления: в пабе на Шулявке студенту Национального авиационного университета Артему нанесли около 17-18 ножевых ранений. Через две недели после инцидента молодой парень умер. Подозреваемых задержали, однако они пытаются избежать наказания.


Кроме этого, стали известны обстоятельства жестокого двойного убийства фермеров в Николаевской области. Неизвестные зарезали пожилых супругов – главу местного сельхозпредприятия и его жену.

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Тег убийство, застрелил, ружье, Херсонская область, двойное убийство

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