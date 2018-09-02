Приведения и сокровища монахов: чем подземные ходы в Умани привлекают экстремалов

Пока местные власти думают, что делать с очередным древним подземельем, местные экстремалы активно его изучают

Настоящий древний город уже почти четыре века скрывает под собой Умань. Весной во время реконструкции площади Соборности под ней нашли очередной подземный ход. Сейчас его исследуют специалисты, а в их отсутствие – местные экстремалы, несмотря на то, что вход для них пока запрещен.

В мэрии города в настоящее время изучают находку и раздумывают над ее судьбой.

"Специалисты выезжали на место дважды, дважды обследовали данный провал, брали образцы как почвы, так и кирпичной кладки. Мы еще ждем заключение археологической службы, где нам укажут, что же в дальнейшем можно сделать с этим подземельем – или здесь будет музей, в который смогут заходить туристы, непосредственно спускаться, или мы накроем подземелье каким-то стеклянным куполом", – рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства городского совета Умани Виталий Харченко.

Таких подземелий в Умани уже нашли десятки. Первые упоминания о них датированы 17 веком. Неизвестно точно, кто и зачем выкопал пещеры. Историки предполагают, что в давние времена это могло быть убежище на случай осады города. Позже – практические украинцы оборудовали здесь погреба.

Относительно подземелья существуют легенды о привидениях, многочисленных сокровищах монахов, а также множестве ловушек, которые привлекают туристов-экстремалов.

Очередная археологическая сенсация не так давно произошла в столице. На территории Митрополичьего сада Национального Киево-Печерского заповедника археологи раскопали остатки оборонительной стены Киево-Печерского монастыря XII века. По словам исследователей, уникальность стены в конструкции ее фундамента, которая ранее не встречалась.

Напомним, с мая в Киеве археологи проводят раскопки возле памятника архитектуры XVIII века "Угловая башня оборонной стены", неподалеку от легендарной Кирилловской церкви. Археологи в первый же день обнаружили ценные находки, которые будут переданы в фонды Национального заповедника "София Киевская".

Тем временем, депутаты Киеврады поддержали за основу проект решения о создании на Почтовой площади музея археологии Киева.