Привидение монаха и исчезновение церкви. Что скрывают Антониевы пещеры под Черниговом

Многие посетители Антониевых пещер рассказывали, что видели там таинственного человека в длинной одежде

Что известно об Антониевых пещерах / Фото: Коллаж: Сегодня

Антониевы пещеры в Чернигове считались святым местом еще в дохристианские времена. Раньше там поклонялись Перуну, затем в пещеры пришли христиане для уединения и молитв. Часть легенд о таинственном месте дошли и до нашего времени.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно об Антониевых пещерах.

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Антониевы пещеры – уникальный подземный архитектурный комплекс в Чернигове, основанный в начале XI века отцом Антонием Печерским – одним из основателей Киево-Печерского монастыря.

С 1967 Антониевы пещеры и другие сооружения Троицко-Ильинского монастыря входят в состав архитектурно-исторического заповедника. Сейчас 350-метровый подземный комплекс состоит из галерей, объединенных между собой.

Призрак монаха Тарасия

Одна из самых известных легенд Антониевых пещер повествует о встречах с "призраком монаха", который живет в подземелье.

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Фото: Тамтур

Люди рассказывают о таинственной дымке в конце одного из тоннелей, который иногда приобретает силуэт человека в рясе. Рядом с этим местом на стене есть надпись: "Спаси, Боже, раба Твоего Тарасия". Сотрудники музея Антониевых пещер говорят, что встретить привидение монаха Тарасия чаще всего можно во время больших религиозных праздников.

Фото: zeft.in.ua

Исчезновение церкви

Антоний Печерский основал в Чернигове Богородичный монастырь с большим пещерным комплексом. По замыслу он должен был стать аналогом Киево-Печерской лавры. Началом Богородичного монастыря стала пещера преподобного Антония, которую, по словам летописца, он сам и выкопал. Затем в этих холмах образовалось поселение монахов-отшельников. У входа в пещеры построили церковь.

Фото: igotoworld

Сейчас Богородичный монастырь называется Ильинским. По легенде, во время татарской осады монастыря произошло чудо – церковь на входе в пещеры скрылась под землю. Это так испугало орду, что она разбежалась и не разрушила обитель. Когда опасность прошла, храм снова оказался на поверхности. Совершилось чудо на день св. пророка Илии, и на эту честь переименовали монастырь.

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Галлюцинации у посетителей

Как пишет "Укринформ", ученый Владимир Руденок рассказывал о "чудесах" в пещерах в начале 70-х годов прошлого века, когда там начались системные работы. Тогда образ человека в длинной черной одежде порой являлся как работникам заповедника, так и посетителям.

Фото: ТамТур

Сам же, говорит, сталкивался с таким дважды. Впервые ученый в темноте отчетливо видел человека в длинной одежде в полный рост, а во второй – только ботинки и штанины брюк, потому что смотрел под ноги. Однако Руденюк называет это не чудом, а галлюцинациями из-за энергетического поля в пещерах.

Фото: Черниговский формат

"В древности храмы ставили на местах особых, энергетически насыщенных. И потому человек, приходивший туда, мог ощущать на себе действие этой энергетики. Не обязательно каждая и не каждый день, ведь это все равно, что мираж в пустыне", – сказал он.