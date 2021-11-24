Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

Привидение монаха и исчезновение церкви. Что скрывают Антониевы пещеры под Черниговом

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 ноября, 19:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многие посетители Антониевых пещер рассказывали, что видели там таинственного человека в длинной одежде
Что известно об Антониевых пещерах
Что известно об Антониевых пещерах / Фото: Коллаж: Сегодня

Антониевы пещеры в Чернигове считались святым местом еще в дохристианские времена. Раньше там поклонялись Перуну, затем в пещеры пришли христиане для уединения и молитв. Часть легенд о таинственном месте дошли и до нашего времени.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно об Антониевых пещерах.

Реклама

Антониевы пещеры – уникальный подземный архитектурный комплекс в Чернигове, основанный в начале XI века отцом Антонием Печерским – одним из основателей Киево-Печерского монастыря.

С 1967 Антониевы пещеры и другие сооружения Троицко-Ильинского монастыря входят в состав архитектурно-исторического заповедника. Сейчас 350-метровый подземный комплекс состоит из галерей, объединенных между собой.

Призрак монаха Тарасия

Одна из самых известных легенд Антониевых пещер повествует о встречах с "призраком монаха", который живет в подземелье.

Реклама
Фото: Тамтур

Люди рассказывают о таинственной дымке в конце одного из тоннелей, который иногда приобретает силуэт человека в рясе. Рядом с этим местом на стене есть надпись: "Спаси, Боже, раба Твоего Тарасия". Сотрудники музея Антониевых пещер говорят, что встретить привидение монаха Тарасия чаще всего можно во время больших религиозных праздников.

Фото: zeft.in.ua

Исчезновение церкви

Антоний Печерский основал в Чернигове Богородичный монастырь с большим пещерным комплексом. По замыслу он должен был стать аналогом Киево-Печерской лавры. Началом Богородичного монастыря стала пещера преподобного Антония, которую, по словам летописца, он сам и выкопал. Затем в этих холмах образовалось поселение монахов-отшельников. У входа в пещеры построили церковь.

Фото: igotoworld

Сейчас Богородичный монастырь называется Ильинским. По легенде, во время татарской осады монастыря произошло чудо – церковь на входе в пещеры скрылась под землю. Это так испугало орду, что она разбежалась и не разрушила обитель. Когда опасность прошла, храм снова оказался на поверхности. Совершилось чудо на день св. пророка Илии, и на эту честь переименовали монастырь.

Реклама

Галлюцинации у посетителей

Как пишет "Укринформ", ученый Владимир Руденок рассказывал о "чудесах" в пещерах в начале 70-х годов прошлого века, когда там начались системные работы. Тогда образ человека в длинной черной одежде порой являлся как работникам заповедника, так и посетителям.

Фото: ТамТур

Сам же, говорит, сталкивался с таким дважды. Впервые ученый в темноте отчетливо видел человека в длинной одежде в полный рост, а во второй – только ботинки и штанины брюк, потому что смотрел под ноги. Однако Руденюк называет это не чудом, а галлюцинациями из-за энергетического поля в пещерах.

Фото: Черниговский формат

"В древности храмы ставили на местах особых, энергетически насыщенных. И потому человек, приходивший туда, мог ощущать на себе действие этой энергетики. Не обязательно каждая и не каждый день, ведь это все равно, что мираж в пустыне", – сказал он.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Что изменилось?
Комаровский в теме
Можно ли прививаться, если у вас простуда или бронхит?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Вакцинация
По состоянию на 23 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 225 182
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 000 632
Всего введенных доз 23 225 814
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,30
19,31
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,96
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,87
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять