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Призывал к геноциду: СБУ разоблачила в Умани антисемита

19 сентября, 21:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мужчина публиковал в сети статьи, разжигающие ненависть против евреев

Служба безопасности Украины разоблачила в Умани (Черкасская область) накануне празднования Рош ха-Шана мужчину, который призывал к межнациональной розни, размещая в соцсетях негативные посты о паломниках-хасидах. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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"Житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражды и ненависти", – говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что мужчина публиковал дискриминационные статьи о еврейской национальности, в которых "унижал честь и достоинство ее представителей и призывал к уничтожению граждан этой нации".

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По предварительным выводам экспертов, опубликованные материалы содержат прямые призывы к проведению геноцида, полного или частичного уничтожения этнической или расовой группы населения. Начато уголовное производство.

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Напомним, в Умани, где 18 сентября праздновали еврейский Новый год, правоохранители задержали двух хасидов, которые незаконно въехали в Украину.

Мы также сообщали, что около 600 паломников-хасидов, которых не пустили в Украину встретить иудейский 5781-й Новый год, вернулись в Беларусь.

Видео: Telegram-канал UKR INFORM

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СБУ хасиды умань антисемитизм Рош ха-Шана
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