Продавал боеприпасы и взрывчатку: в Житомире задержали военнослужащего

"Клиентов" мужчина находил на интернет-форумах и через знакомых из криминальных кругов

В Житомирской области сотрудники СБУ разоблачили и задержали контрактника ВСУ за сбыт взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, военнослужащий одной из частей на территории области наладил сбыт взрывчатки и боеприпасов, привезенных из района проведения операции объединенных сил. "Клиентов" мужчина подыскивал на тематических интернет-форумах и через знакомых из криминальных кругов.

"Правоохранители задержали контрактника на одной из улиц Житомира во время очередной попытки сбыта двух тротиловых шашек общим весом четыреста граммов и средств детонации к ним и двух десятков патронов за три тысячи гривен", – рассказали в СБУ.

Кроме того, во время обысков правоохранители обнаружили еще полдесятка гранат для подствольного гранатомета, средства детонации и почти шестьсот патронов.

"В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения", – отметили в СБУ.

Напомним, недавно на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.

А в Черниговской области контрактник продавал элементы защиты танков и боеприпасы.