Продавал наркотики: в Черкасской области полицейские задержали мужчину

Вчера, 15:04

Наркоторговца задержали во время сбыта метадона


Фото: ГУНП в Черкасской области

Фото: ГУНП в Черкасской области

В Золотоноше Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который занимался сбытом метадона. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Задержанный оказался жителем Киевской области, но в последнее время он проживал в Золотоноше. Злоумышленника задержали на одной из улиц города во время продажи наркотиков. Мужчина сбыл за 3200 гривен 2 грамма метадона.

"Злоумышленнику уже объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – отметили в полиции.

Не так давно в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группировки наркоторговцев. Преступники наладили производство и сбыт психотропных веществ.

Кроме того, ранее в Киевской области ликвидировали межрегиональную группу наркодилеров и изъяли партию наркотиков на 2 миллиона гривен. 
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