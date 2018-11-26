Продавал наркотики: в Черкасской области полицейские задержали мужчину

В Золотоноше Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который занимался сбытом метадона. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Задержанный оказался жителем Киевской области, но в последнее время он проживал в Золотоноше. Злоумышленника задержали на одной из улиц города во время продажи наркотиков. Мужчина сбыл за 3200 гривен 2 грамма метадона.

"Злоумышленнику уже объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – отметили в полиции.

Не так давно в Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группировки наркоторговцев. Преступники наладили производство и сбыт психотропных веществ.

Кроме того, ранее в Киевской области ликвидировали межрегиональную группу наркодилеров и изъяли партию наркотиков на 2 миллиона гривен.