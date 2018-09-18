Продавал психотропы: в Черниговской области СБУ задержала военного

Сегодня, 16:40

Мужчину задержали при попытке пронести на территорию военного городка партии амфетамина


Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Черниговской области Служба безопасности Украины задержала военного одной из частей, который продавал психотропные вещества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, военнослужащий закупал психотропы через связи в криминальных кругах и сбывал знакомым. Мужчину задержали при попытке пронести на территорию военного городка партии амфетамина.

"При осмотре личных вещей задержанного было изъято психотропы и марки ЛСД. По месту жительства военного оперативники изъяли пакеты с психотропами, упаковки и электронные весы для взвешивания наркотических веществ", – рассказали в СБУ.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Не так давно в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области медсестра из психбольницы торговала наркотиками. 
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