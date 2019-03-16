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Продавали амфетамин в особо крупных размерах: в Виннице задержали банду наркодилеров

Сегодня, 14:26

Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области.
Продавали амфетамин в особо крупных размерах: в Виннице задержали банду наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ce6/bb6/5c8ce6bb65e5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ce6/bb6/5c8ce6bb65e5a.jpg Другие регионы Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы

В Виннице правоохранители разоблачили и задержали участников группировки, которая изготавливала и продавала амфетамин в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Преступников задержали во время очередной продажи наркотиков. Все четверо оказались местными жителями в возрасте 31,38 и 29 лет, также среди них есть 29-летняя женщина. Во время обыска в доме одного из задержанных полицейские нашли около 500 грамм амфетамина, электронные весы, колбы и пробирки. Изъятые наркотики направили на экспертизу.

"Следственным отделением полиции расследуется уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен. В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ.

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Тег Винница, задержание, наркоторговцы, амфетамин, изготовление

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