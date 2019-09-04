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Продавали наркотики в СИЗО: в Черниговской области "накрыли" банду дилеров

4 сентября, 10:07

В состав группировки входили люди с криминальным прошлым

В Черниговской области полицейские разоблачили межрегиональную преступную группу, которая сбывала наркотики в Черниговском СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в регионе.

Как выяснилось, хорошо законспирированный канал поставки наркотиков в следственный изолятор организовал ранее судимый житель области. В банду он привлек людей с криминальным прошлым. Кроме того, организатор имел сообщников, которые находились в СИЗО и занимались реализацией наркотиков. Несмотря на то, что они уже подозреваются в совершении преступлений, злоумышленники поучаствовали в сделке.

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Отметим, что покупатели рассчитывались за наркотики в безналичной форме, пересказывая средства на банковские карточки. Во время обысков жилья членов банды и в самом СИЗО обнаружили большое количество наркотиков.

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Сейчас организатор группировки, который сам недавно вышел из этого СИЗО и находится под следствием по подозрению в совершении тяжких преступлений, вновь задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Ему объявлено о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств, совершенный по предварительному сговору группой лиц в местах лишения свободы) – наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества", – отметили в полиции.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого РогаДнепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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