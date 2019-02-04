Продавали похищенное из воинской части оружие: в Житомирской области задержали двух мужчин
«Клиентов» мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов
В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали реализацию военных средств поражения. Задержаны двое мужчин, сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского продавали оружие и боеприпасы, которое, по предварительной информации, они похитили с одной из военных частей на территории области. "Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов.
Мужчин задержали у Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя. Оружие злоумышленники хотели продать за 65 тысяч гривен. Во время задержания один из них пытался оказать вооруженное сопротивление. Кроме того, мужчины организовали схрон в лесополосе недалеко от города. Там правоохранители нашли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.
Ранее торговцев оружием поймали во Львовской области. Злоумышленники переделывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их по 6-7 тысяч гривен за единицу.
Кроме того, в октябре 2018 года в Днепре полиция изъяла у мужчины оружие, которое он возил из зоны ООС.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Продавали похищенное из воинской части оружие: в Житомирской области задержали двух мужчин". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запорожские копы нашли у организатора нарколаболатории серьезный арсенал: появились фото и видео
В Запорожской области у злоумышленника нашли два карабина, помповое ружье и пистолет
Во Львове задержали мужчину с гранатометом
У 41-летнего львовянина, сбывавшего оружие, изъяли гранаты, запал, взрывчатку, ружье и патроны