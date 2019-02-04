Продавали похищенное из воинской части оружие: в Житомирской области задержали двух мужчин

«Клиентов» мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов

Фото: СБУ.

Продавали похищенное из воинской части оружие: в Житомирской области задержали двух мужчин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80a/546/5c580a5469efb.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80a/546/5c580a5469efb.jpeg 2019-02-04T12:17:00+02:00 Другие регионы «Клиентов» мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали реализацию военных средств поражения. Задержаны двое мужчин, сообщили в пресс-службе СБУ.











Как выяснилось, двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского продавали оружие и боеприпасы, которое, по предварительной информации, они похитили с одной из военных частей на территории области. "Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов.

Мужчин задержали у Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя. Оружие злоумышленники хотели продать за 65 тысяч гривен. Во время задержания один из них пытался оказать вооруженное сопротивление. Кроме того, мужчины организовали схрон в лесополосе недалеко от города. Там правоохранители нашли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее торговцев оружием поймали во Львовской области. Злоумышленники переделывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их по 6-7 тысяч гривен за единицу.

Кроме того, в октябре 2018 года в Днепре полиция изъяла у мужчины оружие, которое он возил из зоны ООС.

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