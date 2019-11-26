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Продавали психотропы несовершеннолетним: в Сумской области "накрыли" банды дилеров

26 ноября, 13:03

Ежемесячно преступники сбывали почти полкилограмма амфетамина

В Конотопе разоблачили две банды, которые занимались производством и продажей крупных партий психотропов. Среди клиентов дилеров были несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе СБУ.

В состав групп входили пять местных жителей. Они оборудовали на территории собственных домохозяйств две подпольные лаборатории. Именно там изготавливали амфетамин для продажи. Прекурсоры для психотропов они заказывали через интернет, а получали их по почте.

Товар продавали на территории Сумской области через разветвленную сеть дилеров и "закладки". Амфетамин поставляли в том числе и несовершеннолетним. Ежемесячно банды сбывали почти полкилограмма психотропов.

Кроме того, в квартире одного из дилеров нашли два пистолета с признаками переработки из травматических в боевые и части другого оружия. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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СБУ наркотики банда разоблачение конотоп сумская область дилеры

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