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Продают кофе и сбегают из обсервации: как украинцы нарушают правила карантина

2 апреля, 18:39

Екатерина Степаненко

А в Днепре полицейские проверяют туристов, недавно прибывших из-за границы

Административный протокол за нарушение карантина составили на продавцов кофе в Киевской области. Напитком, несмотря на карантин, торговали в Вишневом. Некоторые продавцы были еще и без масок. Дело направят в суд. К административной ответственности в области привлекли и руководителей нескольких строительно-торговых центров, продолжили работать несмотря на запрет. Теперь им грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Чуть меньше 17 тысяч гривен заплатят полсотни туристов, сбежавших из отеля "Казацкий". Туда их поместили на обсервацию после возвращения из Бали и Катара.

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А в Днепре полицейские проверили, придерживаются ли люди правил самоизоляции. Правоохранители вместе с медиками обходили квартиры тех, кто недавно вернулся из-за границы и согласился изолироваться в две недели. Все были дома и здоровы.

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Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева рассмотрел первое дело за нарушение правил карантина в столице и присудил женщине, которая торговала продуктами питания, штраф в 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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протокол карантин нарушение коронавирус полицейские

Источник: Сегодня

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