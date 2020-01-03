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Продажи в интернете: СБУ разоблачила мошенников

3 января, 12:42

Аферисты выставляли на продажу несуществующие товары и требовали предоплаты

/ Фото: СБУ

В Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность группы мошенников, которые обманули украинцев более чем на миллион гривен.

Как сообщили в спецслужбе, оперативники СБУ установили, что 12 жителей региона выставляли в сети информацию о продаже автомобилей, мобильных телефонов, сельскохозяйственной и бытовой техники, и требовали от потенциальных покупателей предоплату.

"Покупатели переводили деньги на один из банковских счетов подставных лиц как предоплату, но товары не получали. Противоправная деятельность мошенников принесла убытки на общую сумму более миллиона гривен", - подчеркнули в спецслужбе.

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В рамках расследования были проведены обыски по месту жительства и в автомобилях организаторов группировки. Стражи порядка изъяли банковские карты, технику, оружие и другие вещественные доказательства.

Как ранее писал сайт "Сегодня", треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников.

Также сообщалось, что мошенники выманивают персональные данные в обмен на подарки.

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интернет СБУ мошенники аферисты Полтавская область

Источник: Сегодня

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