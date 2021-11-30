Проглотил больше 60 штук! В Кременчуге 4-летний ребенок наелся таблеток – что с ним сейчас

Мальчика доставили в больницу ночью 30 ноября

Неизвестно, какие таблетки проглотил ребенок / Коллаж "Сегодня"

В Кременчуге Полтавской области в реанимацию попал 4-летний мальчик. Он проглотил 64 таблетки.

Об этом пишет "Кременчугская газета".

Подробности

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга 30 ноября в 00.45. У него обнаружили медикаментозное отравление.

Состояние 4-летнего мальчика тяжелое. Мать ребенка сообщила, что сын выпил 64 таблетки таблетки. Уточняется информация о том, как это произошло.

На Донбассе ребенок наелся в гостях неизвестных таблеток

Женщины пошли на кухню пить чай, а малыша оставили в одной из комнат смотреть мультфильмы по телевизору.

Через некоторое время мальчик подошел к матери и показал блистер таблеток, а жестами стал объяснять, что съел несколько из них.

Испуганные женщины вызвали скорую помощь. Малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему

Ранее мы писали: