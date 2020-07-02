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В Полтаве поймали хакера, который списывал и добавлял горожанам долги по ЖКХ

2 июля, 11:34

Игорь Серов Игорь Серов

Злоумышленника нашла киберполиция, с долгами за коммуналку еще предстоит разобраться

44-летний хакер взламывал личные интернет-кабинеты клиентов "Полтававодоканала" и менял показания счетчиков. Одним полтавчанам он приписывал десятки кубометров воды, другим – списывал долги. Хакера поймали и обезвредили, его компьютер сейчас изъят для экспертизы. Все подробности сайту "Сегодня" рассказал начальник отдела противодействия киберпреступлениям в Полтавской области Александр Ведмидский.

"Одним клиентам "Полтававодоканала" он приписывал десятки кубометров – от 30 до 50, другим ставил ноль, списывая таким образом задолженность. Предприятию это мешало составлять отчетность, отдельные полтавчане были вынуждены платить большие суммы за непотребленную воду и разбираться с проблемой в "Полтававодоканале". В итоге представители предприятия обратились за помощью в киберполицию. Как хакер взламывал личные кабинеты? Он "обошел" все пароли", – рассказал нам Ведмидский.

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По данным полиции, хакер в свое время закончил радиотехнический ВУЗ в Полтаве, его служба в армии также была связана с радиотехникой.

"Пока что речь не идет о материальной заинтересованности хакера, но на все вопросы ответит экспертиза, которая сейчас проводится", – говорят полтавские полицейские.

Также копы уточняют, что хакер признал свою вину, и если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

В свою очередь спикер "Полтававодоканала" Лиана Козмейчук призвала полтавчан, которые не согласны с насчитанными суммами, обращаться за консультациями в их службу учета.

Напомним, ранее в Киберполиции рассказали о том, сколько преступников было обнаружено в интернете.

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Также сообщалось о том, что в Украине задержали известного хакера мирового уровня. Подробности – в сюжете:

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вода коммуналка долги Полтава хакер показания киберполиция

Источник: Сегодня

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