Тело было в мешке: пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвой

Ее тело обнаружили в сарае одного из домов

В Херсонской области правоохранители нашли мертвой семилетнюю Марию Борисову, которая исчезла несколько дней назад.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что жительницу села Счастливое Олешковского района искали четверо суток. 11 марта во время повторного поиска полицейские обнаружили труп пропавшей девушки в сарае одного из домовладений.

Как сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Херсонской области Татьяна Пшонь, тело ребенка было в мешке.

"Ее тело было обнаружено в заброшенном помещении без крыши. Был обнаружен полиэтиленовый мешок, в котором был труп девочки", – сказала Татьяна Пшонь.

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Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.

Побежала встречать папу с работы и исчезла

Последний раз ребенка видели 7 марта. Целый день девочка играла во дворе с детьми. Родители считают, что Маша пошла встречать папу с работы на остановке. После этого ее никто не видел.

Родители несколько часов пытались найти ребенка, но после неудачных поисков обратились в полицию. Ее искали сотни полицейских, нацгвардейцы и волонтеры со всей Украины. Поля в радиусе 30 километров облетели квадрокоптером и обследовали тепловизором.

Видео: Сегодня

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Также полиция взяла на контроль ранее судимых жителей Счастливого и близлежащих сел.

Во время поисков правоохранители рассматривали две версии исчезновения: девочка сбежала из дома или стала жертвой преступника.

Напомним, ранее в Киевской области нашли убитой пропавшую 12-летнюю девочку.

Также сообщалось, что полиция задержала мужчину, который убил 6-летнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть свое преступление.

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