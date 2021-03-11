Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Тело было в мешке: пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвой

11 марта, 15:30

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Ее тело обнаружили в сарае одного из домов

В Херсонской области правоохранители нашли мертвой семилетнюю Марию Борисову, которая исчезла несколько дней назад.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что жительницу села Счастливое Олешковского района искали четверо суток. 11 марта во время повторного поиска полицейские обнаружили труп пропавшей девушки в сарае одного из домовладений.

Как сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Херсонской области Татьяна Пшонь, тело ребенка было в мешке.

"Ее тело было обнаружено в заброшенном помещении без крыши. Был обнаружен полиэтиленовый мешок, в котором был труп девочки", – сказала Татьяна Пшонь.

Реклама

Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.

Побежала встречать папу с работы и исчезла

Последний раз ребенка видели 7 марта. Целый день девочка играла во дворе с детьми. Родители считают, что Маша пошла встречать папу с работы на остановке. После этого ее никто не видел.

Родители несколько часов пытались найти ребенка, но после неудачных поисков обратились в полицию. Ее искали сотни полицейских, нацгвардейцы и волонтеры со всей Украины. Поля в радиусе 30 километров облетели квадрокоптером и обследовали тепловизором.

Видео: Сегодня
Реклама

Также полиция взяла на контроль ранее судимых жителей Счастливого и близлежащих сел.

Во время поисков правоохранители рассматривали две версии исчезновения: девочка сбежала из дома или стала жертвой преступника.

Напомним, ранее в Киевской области нашли убитой пропавшую 12-летнюю девочку.

Также сообщалось, что полиция задержала мужчину, который убил 6-летнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть свое преступление.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство полиция девочка Херсонская область пропавшие дети
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тело было в мешке: пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвой
Тело было в мешке: пропавшую в Херсонской области девочку нашли мертвойДругие регионы
На глазах у матери: под Черниговом мужчина ворвался в квартиру и зарезал молодого парня
На глазах у матери: под Черниговом мужчина ворвался в квартиру и зарезал молодого парняДругие регионы
В Черкассах разрушили половину старинного дома: как выживают хозяева второй
В Черкассах разрушили половину старинного дома: как выживают хозяева второйДругие регионы
"Красная зона": в Черновицкой и Житомирской областях запретили поездаТранспорт
В Кировоградской области ребенок пошел искать маму и замерз насмерть
В Кировоградской области ребенок пошел искать маму и замерз насмертьДругие регионы
Областям в красной зоне ужесточили карантин
Областям в красной зоне ужесточили карантинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять