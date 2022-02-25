"Прошу оставаться дома": в Николаеве обнаружили несколько ДРГ (видео)

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаевенаходятся несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Об этом он сообщил в своем telegram-канале Николаевской ОГА.
Виталий Ким призвал жителей города оставаться дома.
Далее по теме
"Есть несколько ДРГ по городу, всех гражданских прошу оставаться дома, а особенно выпивших", – сказал глава ОГА.
Ситуация в Украине 25 февраля
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.
Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.
Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.