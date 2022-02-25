"Прошу оставаться дома": в Николаеве обнаружили несколько ДРГ (видео)

Голова ОГА отметил, что не нужно вечером ходить по городским улицам

Ким призвал жителей города оставаться дома / Коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаевенаходятся несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом он сообщил в своем telegram-канале Николаевской ОГА.

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Виталий Ким призвал жителей города оставаться дома.

"Есть несколько ДРГ по городу, всех гражданских прошу оставаться дома, а особенно выпивших", – сказал глава ОГА.

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Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

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Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.

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