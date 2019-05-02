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Протестующие перекрыли международную трассу в Житомирской области и требуют ее ремонта

2 мая, 21:12

Из-за акции протеста образовались большие пробки

Фото: Facebook, Павел Дзюблик
Фото: Facebook, Павел Дзюблик.

Сегодня в Черняхове Житомирской области протестующие перекрывали трассу международного значения М-21 "Выступовичи – Могилев-Подольский", в результате чего на дороге образовались большие пробки.

Участники акции, которая длилась несколько часов, двигались по нерегулируемому пешеходному переходу.
Протестующие требовали немедленно провести качественный аварийный ремонт этой дороги, как обещалось властями ранее, а также установить стационарный пункт габаритно-весового контроля.
На месте происшествия присутствовали правоохранители.

Также присутствовавшие во время акции руководители Службы автодорог в Житомирской области подтвердили, что эта трасса действительно требует немедленного ремонта. После встречи с чиновниками участники акции разблокировали дорогу и разошлись.

Как сообщалось, в течение 2018 и 2019 годов на Житомирщине планировали отремонтировать международную трассу "Выступовичи – Могилев-Подольский". "В течение 2018-2019 годов мы будем все делать для того, чтобы международная трасса М-21 "Выступовичи – Могилев-Подольский" выглядела европейской дороги", – обещали в облгосадминистрации.

Трасса М-21 – автомобильная дорога международного значения на территории Украины, Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский – граница с Молдовой. Проходит по территории Житомирской и Винницкой областей. Является частью европейского маршрута E583.

Напомним, Омелян сравнил стоимость строительства новых дорог в Украине и ЕС. По словам министра, срок эксплуатации бетонной дороги в два раза больше, чем заасфальтированной.


Ранее сообщалось, что Украина взялась за реконструкцию и строительство дорог, в частности бетонных. Подробнее читайте в статье: "В Украине планируют строить бетонные дороги: зачем они нужны и в чем подвох".

Украинские водители ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег Житомир, дорога, ремонт, трасса, протест, пробка, перекрыли

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Источник:

УНИАН

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