Проверяли силы в шторм: за один день на Арабатской стрелке погибли пять человек

Несмотря на регулярные напоминания Минздрава о правилах поведения на воде, в районе села Стрелковое на Азовском море за один день, 19 августа, погибли пять человек. Об этом сообщили в Главном управления (ГУ) ГСЧС в Херсонской области.

Среди погибших – 35-летний житель Харькова, 49-летний мужчина из Днепра, 43-летний и 42-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель Геническа. Все они купались вне зоны пляжа, где не было спасателей.

В этот день был шторм, во время которого визуально волны "шли" к берегу, а нижнее течение отбрасывало пловцов назад. Спасатели в таких условиях спасли из воды несколько человек.

"В глубоководной части Арабатской стрелки у села Стрелковое во время шторма порой формируется сильное течение. Волны несут пловцов к берегу, но это течение оттаскивает их обратно на глубину. Кажется, суша в каком-то метре, а до нее не добраться. Чтобы вырваться из ловушки, необходимы силы и хороший навык плавания. А он есть не у всех. ... Прошлым летом на Арабатке произошло нечто подобное – в шторм утонуло двое мужчин, пытавшихся спасти членов семьи, которых уносило на глубину. Близких они спасли, а вот сами не выжили", – заявил местному изданию "Новый день" заместитель начальника Генического отдела ГСЧС Херсонщины, подполковник Павел Серый.

Ранее сообщалось, что с начала августа на украинских водоемах погибли более двух десятков человек. Среди них немало детей. В ГСЧС отметили, что всего с начала года на водоемах страны уже погибло 900 человек. В Нацполиции и Минздраве призывают украинцев быть осторожными, соблюдать правила и внимательно следить за детьми.