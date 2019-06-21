Проводил "медосмотры": в Черниговской области задержали педофила

Мужчина был ранее судим за преступления в отношении детей

Фото: Александр Яремчук

В Черниговской области правоохранители задержали ранее судимого педофила, который ходил по поселкам и приставал к маленьким девочкам. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Сообщения о том, что мужчина цепляется на улицах поселков к детям, копам начали поступать еще в мае 2019 года. Преступник, представляясь врачом, предлагал девочкам провести медицинский осмотр.

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин

Один из таких инцидентов произошел недавно, 19 июня. Мужчина "работал" по привычной схеме. Он представился врачом и завел девочку 2009 года рождения в неработающую школу. Там он под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал обнаженное тело.

Задержали педофила вчера, 20 июня. Он оказался жителем Чернигова 1968 г.р. Как выяснилось, мужчина ранее был неоднократно судимый за совершение половых преступлений в отношении детей: в 2011 и 2012 годах. После этих случаев с детьми работали психологи.

Отметим, что в последнее время в Украине все чаще задерживают педофилов. Самым вопиющим случаем оказалось убийство 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области. Ребенка пытался изнасиловать и жестоко убил житель ее поселка. Следствие придерживается версии о том, что преступление было совершено на сексуальной почве.

Также мы сообщали, что мужчина уже признался в содеянном. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что тюрьма – недостаточное наказание для педофилов .

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