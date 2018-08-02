Проводники выбросили из вагона багаж пассажирки, которая задержала поезд

В Черкасской области произошла курьезная история с пассажиркой и ее багажом

На железнодорожной станции Тараса Шевченко в городе Смела Черкасской области женщина на полчаса задержала отправление поезда, загружая в вагон десятки пустых ящиков.

Когда терпение машиниста иссякло и поезд отправился, женщина выскочила из вагона на перрон и начала с криками собирать на ходу коробки, оставшиеся на земле.

Догнать поезд с немалым количеством ящиков женщина уже не смогла, и проводники, которые это заметили, выбросили из поезда весь ее многочисленный багаж.

Напомним, ранее мы писали о шокирующей истории с мужчиной, который заснул на рельсах и был спасен за секунду до того, как на него наехал поезд.

Также стоит напомнить об инциденте в Запорожской области, когда машинист провел неосторожную стыковку локомотива с составом, вследствие чего десятки людей получили ранения из-за сильного толчка.

Также мы писали о том, как в Николаевской области поезд раздавил женщину, и у машиниста не выдержало сердце. Пожилой мужчина побежал на ближайшую подстанцию, чтобы вызвать помощь, и умер, добравшись до помещения.