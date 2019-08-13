Прятал деньги в трусах: "пикантные" детали задержания активиста в Житомире

/ Фото: Нацполиция

В Национальной полиции раскрыли некоторые интересные подробности задержания в Житомире общественного активиста, шантажировавшего директора лесохозяйственного предприятия.

Широко известный в Житомире злоумышленник был задержан 13 августа в одном из престижных городских развлекательных комплексов после передачи ему "транша" в размере 5 тыс. долларов.

"Мужчина, увидев правоохранителей, пытался скрыть только что полученные деньги, однако все его действия соответствующим образом зафиксированы", – сообщают в Нацполиции.

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Напомним, что председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тыс. долларов однократно и по 5 тыс. ежемесячно, угрожая в противном случае распространить в соцсетях компрометирующее видео, что привело бы к увольнению главы предприятия.

Теперь ему может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на прошлой неделе в Житомирской области военная прокуратура Центрального региона задержала председателя Коростенского районного совета, который требовал 1 тыс. долларов взятки за сдачу в аренду больничных помещений.

А ранее сотрудники СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни.

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