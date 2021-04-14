Українська
$ 28,02
33,32
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Прятались и рыли носом землю, чтобы спастись: под Винницей живодеры забили молотками собак

14 апреля, 00:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Три собаки были убиты на территории приюта одной из общественных организаций, у них диагностировали черепно-мозговые травмы

В Винницкой области от рук живодеров погибли три собаки, которых, вероятно, зверски забили молотками.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба полиция области.

В полицию обратилась волонтер, которая рассказала о гибель собак на территории приюта одной из общественных организаций.

Собаки пытались спастись: они прятались, рыли носом землю под забором, где осталась их кровь. Предположительно, собак забили молотком из-за того, что они громко лаяли.

В тренде
Войти в состав РФ или признать "ДНР": Пушилин готовит три варианта обращения к Путину

По предварительной информации, у собак диагностировали черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей. Причину смерти устанавливают эксперты.

Реклама

За жестокое убийство собак живодерам грозит от пяти до восьми лет. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Также мы писали о том, что во Львовской области жестоко поиздевались над животным. Собаку засунули в мешок и забили до смерти.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство собака полиция приют
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновник
В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновникДругие регионы
Вышла с работы и пропала: в Полтаве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина
Вышла с работы и пропала: в Полтаве при загадочных обстоятельствах исчезла женщинаДругие регионы
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию британского COVID-19
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию британского COVID-19Другие регионы
"Коронавируса не существует": в центре Николаева ковид-диссиденты устроили провокацию (видео)Украина
Первый украинский хайвей снова строят: на трассе началась укладка бетона
Первый украинский хайвей снова строят: на трассе началась укладка бетонаТранспорт
В части Херсонской области введут жесткий карантин: список запретов
В части Херсонской области введут жесткий карантин: список запретовДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять