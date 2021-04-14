Прятались и рыли носом землю, чтобы спастись: под Винницей живодеры забили молотками собак

В Винницкой области от рук живодеров погибли три собаки, которых, вероятно, зверски забили молотками.
Об этом сообщила пресс-служба полиция области.
В полицию обратилась волонтер, которая рассказала о гибель собак на территории приюта одной из общественных организаций.
Собаки пытались спастись: они прятались, рыли носом землю под забором, где осталась их кровь. Предположительно, собак забили молотком из-за того, что они громко лаяли.
По предварительной информации, у собак диагностировали черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей. Причину смерти устанавливают эксперты.
За жестокое убийство собак живодерам грозит от пяти до восьми лет. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
Также мы писали о том, что во Львовской области жестоко поиздевались над животным. Собаку засунули в мешок и забили до смерти.
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