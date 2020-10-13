Прятался в кукурузе четыре дня: в Сумской области задержали подозреваемого в убийстве

В Сумской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины. После совершения преступления он четыре дня просидел в кукурузном поле, прячась от копов.

Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Как установили правооохранители, в Белопольском районе погибшая вместе со сожителем и его племянником с самого утра пили алкоголь. Около 17:00 компания начала расходиться. Молодой парень пошел за женщиной к ней домой. Там они начали ссориться и злоумышленник порезал ей шею, а потом задушил. Спрятав нож, вернулся домой и лег спать.

Тело погибшей обнаружила утром сестра сожителя погибшей. Подозреваемый просил ее не говорить о происшествии, но когда она сообщила правоохранителям, убежал.

Четверо суток он прятался в кукурузном поле, а затем пришел к матери, чтобы поесть и собрать вещи. Парень надеялся уехать из села и "потеряться" в большом городе, однако его задержали. Нарушитель признался в содеянном и показал тайник с ножом.

Ему уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Парню грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее под Николаевом мужчина убил свою 80-летнюю бабушку.

Кроме того, во Львовской области во время бытовой ссоры отец нанес ножевой удар своему сыну, в результате чего тот скончался до приезда медиков.

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