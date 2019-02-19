Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Путешествие в прошлое: в Виннице курсировал ретро-троллейбус

Сегодня, 15:01

Троллейбус бесплатно курсировал по городу весь день

Путешествие в прошлое: в Виннице курсировал ретро-троллейбус Другие регионы Троллейбус бесплатно курсировал по городу весь день

В Виннице в честь 55 года рождения городского троллейбуса на маршрут вышел ретро-вагон. Он бесплатно курсировал целый день, а вместо кондуктора в салоне работал экскурсовод и рассказывал историю первого в городе троллейбусного маршрута.

Кроме того, пассажирам ретро-вагона дарили сувенирные магниты и копии старых билетов. Их можно было пробить тогдашним компостером или просто оставить на память.

Напомним, ранее в Харькове прошла традиционная велопрогулка в винтажном стиле. Горожане проехались по городу в ретро-нарядах, чтобы показать, что велосипедом удобно передвигаться в любой одежде и при любой погоде.

Кроме того, ранее ко Дню металлурга в Днепре устроили ретрослет, в котором приняли участие два десятка автомобилистов из Днепра, Запорожья и Павлограда. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Винница, годовщина, троллейбус, ретро

Вы сейчас просматриваете новость " Путешествие в прошлое: в Виннице курсировал ретро-троллейбус". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве под троллейбусом провалился асфальт

16 февраля, 20:48

На место выехали профильные службы

В Запорожье планируют купить троллейбусы и запустить новый маршрут

13 февраля, 17:38

Мэрия Запорожья планирует закупку коммунального транспорта и запуск маршрута на Хортицу

В России подстрелили известного актера: первые детали

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

На церемонии похорон с Децлом произошел вопиющий скандал, фото

Россия начнет вторжение в Украину: генерал рассказал когда

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

В РФ предложили вернуть Крым Украине: у страны нет будущего

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа