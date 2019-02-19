Путешествие в прошлое: в Виннице курсировал ретро-троллейбус
Троллейбус бесплатно курсировал по городу весь день
В Виннице в честь 55 года рождения городского троллейбуса на маршрут вышел ретро-вагон. Он бесплатно курсировал целый день, а вместо кондуктора в салоне работал экскурсовод и рассказывал историю первого в городе троллейбусного маршрута.
Кроме того, пассажирам ретро-вагона дарили сувенирные магниты и копии старых билетов. Их можно было пробить тогдашним компостером или просто оставить на память.
Напомним, ранее в Харькове прошла традиционная велопрогулка в винтажном стиле. Горожане проехались по городу в ретро-нарядах, чтобы показать, что велосипедом удобно передвигаться в любой одежде и при любой погоде.
Кроме того, ранее ко Дню металлурга в Днепре устроили ретрослет, в котором приняли участие два десятка автомобилистов из Днепра, Запорожья и Павлограда.
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