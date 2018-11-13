Пьяное ДТП в Винницкой области: легковушка слетела в кювет, есть пострадавшие

Сегодня, 15:39

В аварии травмы получил водитель и его пассажирка

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В Винницкой области легковой автомобиль "ВАЗ", за рулем которого находился нетрезвый водитель, съехал в кювет. Пострадали мужчина и его пассажирка, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

ДТП произошло 12 ноября в Мурованокуриловецком районе. Как выяснилось, 49-летний водитель не справился с управлением автомобиля. В результате аварии водитель получил травму головы и перелом ребра. Также пострадала пассажир легковушки: 47-летнюю женщину с ушибами головы, грудной клетки и таза госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы.

"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным и средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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