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В Кривом Роге 11 полицейских попались на взятках. За что брали деньги

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 ноября, 09:57
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Правоохранителям сообщили о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взяток
Полицейские погорели на взятках
Полицейские погорели на взятках / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге разоблачили 11 работников районного управления полиции на систематических поборах с предпринимателей и водителей. Общая сумма взяток – 180 тысяч гривен. Правоохранителям сообщили о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взяток.

Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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По информации следствия, подозреваемые хотели откупиться от админответственности за вождение в пьяном виде.

"За 10 месяцев 2021 года мы направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП. Такая же тенденция наблюдается в последние три года. Всего в этом году зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями", – написала она.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

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