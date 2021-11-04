В Кривом Роге 11 полицейских попались на взятках. За что брали деньги

В Кривом Роге разоблачили 11 работников районного управления полиции на систематических поборах с предпринимателей и водителей. Общая сумма взяток – 180 тысяч гривен. Правоохранителям сообщили о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взяток.
Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
По информации следствия, подозреваемые хотели откупиться от админответственности за вождение в пьяном виде.
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"За 10 месяцев 2021 года мы направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП. Такая же тенденция наблюдается в последние три года. Всего в этом году зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями", – написала она.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
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