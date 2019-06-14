Пьяный солдат избил сослуживца на полигоне в Николаеве
Командование части пыталось скрыть инцидент
В Николаеве следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства причинения телесных повреждений старшему солдату военной части А2962 коллегой по службе на полигоне "Широкий лан".
Как сообщает ГБР в Facebook, 31 мая старший солдат части, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории полигона нанес своему коллеге по службе несколько ударов по голове. В результате пострадавший получил многочисленные травмы головы средней тяжести. По предварительной информации, причиной таких действий военнослужащего стало замечание пострадавшего в его адрес.
Пытаясь избежать огласки совершенного преступления, командование воинской части А2962 8 июня уволило с военной службы солдата, который нанес телесные повреждения. Следователи ГБР предоставят правовую оценку таким действиям в ходе досудебного расследования.
Солдату же, в случае доказательства вины, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Как сообщалось, в Киеве разыскивают пропавшего солдата-контрактника.
Также мы сообщали, что в Вооруженных силах назрел вопрос ликвидации лишний войсковых частей.
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