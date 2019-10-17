Пьяный водитель проволок за своим авто полицейского в Сумах: видео

Полицейский пострадал в погоне за нарушителем в Сумах. Травмировал патрульного нетрезвый водитель, который пытался сбежать с места преступления. Он зажал руку полицейского дверцей авто и протянул его около 30 метров вслед за автомобилем. Пока один экипаж оказывал помощь инспектору, другой задержал нарушителя. Содержание алкоголя в крови пьяного водителя превышал норму в 12-ть раз. Полицейскому оказали помощь, его жизни и здоровью его ничего не угрожает.

Стоит отметить, преступники в Украине регулярно оказывают сопротивление полицейским. И часто травмируют правохранителей. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Киеве женщина после задержания сына расцарапала копу лицо. Женщина пыталась сбежать, но ее тоже задержали. Правоохранители инкриминируют ей статью 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Также сообщалось о том, что в центре столицы неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобильToyota Prius. Полицейские ввели оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

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