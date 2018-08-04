В Херсонской области пьяный военком за рулем насмерть сбил супружескую пару

Сегодня, 10:55

У погибших остались две маленькие дочки, а военкома уже уволили

В Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем насмерть сбил молодую супружескую пару, оставив сиротами двух девочек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Установлено, что 03.08.2018 примерно в 21 час 10 минут в с. Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем "ВАЗ-2106" совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей", – написала она.

В настоящее время виновник трагедии уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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В свою очередь на странице Сухопутных войск ВСУ сообщается, что военный комиссар Чаплинского районного комиссариата (Херсонская область) Александр Андреев, по вине которого произошло ДТП, уволен из армии и лишен воинских званий.

"Согласно решению командующего Сухопутными войсками ВСУ Андреев уволен из армии и лишен воинского звания", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что любые нарушения ПДД, совершенные военными, будут иметь должную правовую оценку, виновные понесут полную ответственность.

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Как сообщалось, ранее были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.  Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

На автомобильных магистралях и основных дорогах в Украине могут появиться т.наз. "SOS-станции", оборудованные средствами экстренной связи при возникновении чрезвычайной ситуации на дороге.
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Источник:

"Сегодня"

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