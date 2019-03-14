Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Кропивницком

Маршрутка №5 столкнулась с легковушкой Daewoo Lanos

Фото: полиция.

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Кропивницком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a4c/c93/5c8a4cc9334d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a4c/c93/5c8a4cc9334d4.jpg 2019-03-14T14:52:10+02:00 Другие регионы Маршрутка №5 столкнулась с легковушкой Daewoo Lanos

Пять человек, среди них – четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Кропивницком. По этому факту возбуждено уголовное производство, сообщили в полиции Кировоградской области.

ДТП произошло около 17:00 вчера, 13 марта, на углу Кропивницкой и Преображенской. Маршрутка №5 столкнулась с легковушкой Daewoo Lanos.

Как сообщили в ГУ НП в области, у пассажиров – легкие телесные повреждения, у ребенка – повреждения средней тяжести.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее мы писали, что в Мариуполе у маршрутки на ходу отвалилось колесо. В салоне маршрутки на момент инцидента было немало людей.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

Ранее мы писали, что в Харькове водитель маршрутки за рулем потерял сознание. В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия всего за неделю произошли на одном пригородном маршруте вблизи Харькова. Пассажиры возмущены работой компании-перевозчика.

Как сообщалось, недавно в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы. Все пять пассажиров, которые были в салоне, погибли, а за жизнь водителя боролись врачи – он находился в реанимации.

Также мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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