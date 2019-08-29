Пыталась продать сына: в Херсоне горе-мать осудили на восемь лет

Женщина готова была отдать ребенка за 210 тысяч гривен

В Херсоне суд вынес приговор женщине, которая год назад пыталась продать своего трехмесячного сына. Приговор суда – восемь лет заключения.

Женщина готова была отдать ребенка за 210 тысяч гривен. На эти деньги она якобы планировала купить себе новый дом. Накануне сделки мать даже успела написать расписку – отказ от первенца. Малыша женщина отдала вместе с вещами и документами, но в роли покупателя выступил правоохранитель. Горе-мать задержали прямо во время сделки.

Напомним, не так давно в Ивано-Франковске полицейские задержали мужчину, который за 100 тысяч гривен пытался продатьсвоего трехмесячного сына.

А в Хмельницкой области женщина пыталась "сдать в аренду" своих двоих малолетних детей. Мать задержали во время получения 5 тысяч гривен, которые злоумышленница получила за передачу детей на один день "аренды".

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует обратиться в Министерство социальной политики из-за роста количества случаев торговли детьми в Украине.

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