Пытали, требуя информацию: в Николаеве четверым полицейским объявили о подозрении

В Николаеве троим полицейским и курсанту объявили о подозрении в превышении полномочий и насилии – их подозревают в том, что они "выбивали" у местного жителя информацию о владельце "фермы" по майнингу криптовалюты.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР сообщили о подозрении троим работникам Витовского отделения полиции Корабельного отдела полиции – начальнику отдела, начальнику и оперуполномоченному сектора уголовного розыска и курсанту по статье "превышение власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что курсант Национальной академии внутренних дел был направлен в это отделение, чтобы помочь обеспечить порядок во время карантина.

"По данным следствия, в марте 2020 года, во время обысков в рамках уголовного производства по факту хищения электроэнергии, выявили и изъяли оборудование для майнинга криптовалют и незаконно установленный трансформатор", - добавили в ГБР.

Позже, 21 апреля, подозреваемые избили жителя Николаева, пытаясь выяснить имя владельца майнинговой "фермы".

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Также в ГБР опубликовали фото пострадавшего, сделанное вскоре после "беседы" с полицейскими:



В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения, а также об отстранении их от занимаемых должностей. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось о "пыточной", которую устроили на кладбище двое полицейских в Черкасской области – они "выбивали" из местного жителя взятку за закрытие несуществующего уголовного производства.

Напомним, ранее стали известны новые подробности о "полицейском изнасиловании" в КагарлыкеКиевской области.

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Как рассказал сайту "Сегодня" адвокат пострадавшей, женщина – мама пятилетней девочки, и за ней ранее пытался "ухаживать" один из подозреваемых.

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