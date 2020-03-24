Работал на круизном лайнере: что известно о первом инфицированном COVID-19 в Умани

Мужчина обратился к медикам почти сразу после возвращения в Украину

Мужчина, у которого впервые в Черкасской области обнаружили коронавирную инфекцию, недавно вернулся в Украину. Он около года работал на круизном лайнере, сообщает местное издание "Про все".

Сейчас пациент находится в Уманской городской больнице. Сам он оказался жителем села Родниковка, 1980 года рождения. По словам председателя Родниковского сельского совета Руслана Яремчука, в больницу мужчина обратился почти сразу после возвращения в Украину.

Также выяснилось, что домой из Киева инфицированный добрался с помощью сервиса "Блаблакар". Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава патрульной полиции Черкасской области Александр Кокоба.

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"Прилетев в Украину, он с помощью сервиса "Блаблакар" добрался домой, где через некоторое время уже обратился в медучреждение. В автомобиле он ехал определенное время с другими лицами. Были ли средства защиты у других пассажиров и водителя автомобиля – вопрос риторический. А потому, все эти люди – также имеют риск заражения. Работники полиции уже установили данных лиц и с ними работают соответствующие службы", – написал он.

Также стало известно о состоянии пациента. По словам председателя Черкасской государственной администрации Романа Боднара, мужчина находится в удовлетворительном состоянии и за ним постоянно наблюдают медики.

"Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием", – отметил чиновник.

Ранее мы писали, что известный врач Евгений Комаровский заявил, что Украину ждет резкий всплеск заболеваемости коронавирусом.

Отметим, что за последние сутки количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 человек. На данный момент инфекцию обнаружили у 84 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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