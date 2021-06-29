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Работали в поле: в Херсонской области молния попала в двух мужчин (видео)

29 июня 2021 10:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители говорят, что у погибшего в руках был металлический инструмент

В Херсонской области молния убила фермера, который работал в поле. Еще один мужчина сильно пострадал, но выжил.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Когда началась гроза, мужчина искал укрытия. Люди говорят, у него в руках была металлическая мотыга. И в него попала молния.

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Знакомый погибшего бросился на помощь – и тоже получил разряд. Уже менее мощный – мужчина выжил.

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Напомним, в Черкасской области в селе Софиевка из-за удара молнии погибли два человека, еще одну женщину госпитализировали после оказания неотложной помощи. Люди вечером 27 июня спрятались от грозы под деревом у здания школы.

Кроме того, в Житомирской области молния попала в 15-летнюю девочку , которая была в доме и разговаривала по мобильному телефону.

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