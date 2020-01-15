Рабский труд и торговля людьми: на Житомирщине задержали подозреваемых

Было обнаружено шесть человек, которых держали в неволе и заставляли работать

/ Фото: Офис генпрокурора

В Житомирской области задержаны четверо фигурантов уголовного производства по факту трудовой эксплуатации людей, двоим из них уже объявлено о подозрении.

Во время обысков в одном из домов, которые занимали фигуранты расследования, было обнаружено шесть человек, один из которых оказался гражданином Беларуси, которых насильственно удерживали в ненадлежащих условиях проживания и питания с целью трудовой эксплуатации.

Кроме того, при обыске были обнаружены боеприпасы, взрывчатка и огнестрельное оружие.

По версии следствия, четыре человека скрывали людей и, отобрав у них документы, использовали на различных работах, в частности, на строительстве или ремонте объектов.

В обращении с ними фигуранты применяли насилие, привлекали других людей для контроля их перемещения с запретом покидать места так называемого "проживания" и "работы".

Напомним, ранее во Львовской области, недалеко от пункта пропуска "Шегини", оперативники СБУ задержали выходца из Закавказья – гражданина Украины и организатора схемы незаконной переправки людей через границу. Вместе с ним, в 500 метрах от польской границы поймали двух нелегальных мигрантов из Турции.

Также мы сообщали о том, что в Одессе "турагент" продавал девушек в секс-рабство за границу. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

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