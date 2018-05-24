Расстрел депутата в Черкассах: названы возможные мотивы, появилось видео с места событий

Сегодня, 22:02

Нападающий с двумя гранатами забаррикадировался и грозил самоубийством


фото facebook.com/kostyantyn.mirosh

фото facebook.com/kostyantyn.mirosh

фото facebook.com/kostyantyn.mirosh

В центре Черкасс 24 мая в офисе партии "Черкащани" случилась перестрелка, в результате был убит депутат Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместитель городского главы города Анатолия Бондаренко Сергей Гура.

Член "Национальногокорпуса" Константин Мирошниченко на своей странице в Facebook сообщал, что нападающий с двумя гранатами забаррикадировался и грозил самоубийством.

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В полиции сообщили, что движение в близлежащем районе было перекрыто. Правоохранители не комментировали информацию о стрельбе, не имея точных сведений.

"Возможно, внутри между сотрудниками возник конфликт. Это можем мы допускать. Но все обстоятельства выясняют следователи", – так прокомментировали в полиции.

Как сообщили источники "Сегодня" в полиции Черкасс, 25 мая в 18:20 в помещении офиса произошло столкновение.

Конфликт возник между депутатом Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина" Сергеем Гурой и другим гражданином. 

"По предварительной информации, конфликт возник на почве личных отношений. Детали выясняются", – сообщили источники

В свою очередь издание "Обозреватель", ссылаясь на свои источники, сообщило, что мужчина ранее работал охранником Гуры. Во время столкновения он угрожал предметом, похожим на гранату, закрылся в кабинете вместе с депутатом.

По свидетельству охранника Сергея Гуры, злоумышленрик дважды выстрелил в район грудной клетки и головы депутата. Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.

После того, как в помещение прибыла полиция и медики, нападавшего госпитализировали в Третью городскую больницу СМП.

После осмотра специалистами взрывотехнической службы ГУ НП в Черкасской области офисного помещения, был обнаружен труп Гуры и две гранаты типа РГД и Ф-1.

Напомним, в минувшем году на депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова поздно вечером напали неизвестные. Депутат погиб на месте. Депутата расстреляли из автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что в Запорожье бывший депутат погиб жуткой смертью. Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.
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